普段は北極圏など限られた地域でだけ夜空を彩るオーロラが、昨夜、県内でも観測されました。朝日町の海岸で撮影された貴重なオーロラの映像がKNBに寄せられました。 こちら、水平線の少し上の部分が薄い赤やピンク色に染まっています。一見すると、夕焼けのようにも見えますが…でも、撮影されたのは空が既に暗くなったきのう午後7時ごろからおよそ2時間です。場所は朝日町のヒスイ海岸です。オーロラを撮影