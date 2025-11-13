「結婚したまま戸籍上の性別を変えたい」。当事者の訴えを大阪高裁は棄却しました。（みきさん（仮名））「いまから女になりたいと言っているわけではない」男性の体に生まれ、現在は「女性」として生活しているみきさん（仮名・５０代）。妻がいますが、戸籍上の性別を女性に変えたいと願っています。しかし、戸籍上の性別変更には「現在結婚していないこと」が条件となっています。同性婚が認められていない日本で、みき