熊本県芦北町の山間部に野積みされた土のうから汚水が流出した問題で、県が13日に記者会見を開き「廃棄物には該当しない」という調査結果を発表しました。 【写真を見る】異臭・汚水の土のう問題について県が記者会見「廃棄物には該当しないが保管が不適切」 この問題は、吉永和世県議会議員が会長を務める廃棄物処理会社「吉永商会」が、芦北町の山間部に土のうを野積みし、その一部から汚水の流出が確認されたものです。 県は