ボートレース住之江の「2025サザンカップ」が13日、開幕した。初日5Rで米玉利大悟（19）が昨年11月19日のデビューから158走目にして待望のデビュー初勝利を挙げた。3連単17万2030円と記録にも記憶にも残る1勝となったものの、先行艇が妨害失格で決まり手は“恵まれ”という結果に、兵庫支部の135期生は複雑な表情を浮かべた。「1マークはいいところに出てこられましたね。でも、勝った感じは正直しないです…。次はスッキ