指定薬物「エトミデート」を販売目的で保管したとして、沖縄県警は１３日、密売組織トップの無職の男（２１）（福岡市博多区）を医薬品医療機器法違反（販売目的貯蔵）容疑で逮捕したと発表した。同薬物の密売人が同容疑で摘発されたのは全国で初めて。逮捕は１０月２３日付。発表では、男は３月２５日、当時住んでいた同県浦添市の自宅で、同薬物を含有する液体６３グラム余りを販売目的で保管した疑い。県警は認否を明らかに