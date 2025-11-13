◆大相撲▽九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）東前頭９枚目・翠富士（伊勢ケ浜）が、東前頭７枚目・美ノ海（木瀬）を寄り切って、２勝３敗とした。１分４８秒の長い一番を制し、「疲れました」と大粒の汗を流しながら話した。館内沸かせての白星にも「決められる部分はその前にもあった。負けるのが嫌で、守りに入ってしまった部分があった。今まではもろ差しになったところで出ていっていた。師匠にも自分の形にな