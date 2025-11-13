◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）西十両４枚目・朝乃山（高砂）が３連勝で３勝２敗となった。西同６枚目・錦木（伊勢ノ海）に立ち合いから右差しを許し、土俵際まで寄られた。だがなんとかこらえると左上手を引いて寄り切った。「しっかり土俵際残れた。錦木関も足を滑らせていたかもしれない」と振り返った。土俵際で残れたのは弟弟子の朝白龍らとの稽古のおかげだという。白星先行となったが「最初に連敗