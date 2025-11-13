サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日）に向けて、試合会場となる豊田スタジアムで前日練習を行った。報道陣向けに練習の冒頭１５分が公開された中、ＭＦ鎌田大地は参加せず。練習後、取材に応じた鎌田は「（負傷は）だいぶよくなってきてはきている。明日は難しいと思うけど、次の試合は大丈夫だと思います」と語り、１８日のボリビア戦（国立）に照準を合わせた。鎌田は１１月２日のプレミアリーグ、ブレ