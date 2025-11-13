西武がドラフト３位で指名した中京大・秋山俊外野手（２２）が１３日、愛知・名古屋市で入団交渉に臨み、契約金６０００万円、年俸１２００万円（金額は推定）で入団を内諾した。ドラフト会議から約２週間。「ドラフト後、日を追うごとに声をかけていただく機会が増え、少しずつ見られている、という自覚が湧いてきた」とプロ入りの実感をかみしめている。右投左打の外野手。西武で「秋山」と言えば、通算４３７本塁打を放っ