秋田朝日放送 ９日ぶりに規制が解除されました。クマの目撃で４日に再び立ち入りが規制されていた秋田市の千秋公園に、ようやくいつもの風景が戻りました。 秋田市の千秋公園は２頭のクマの捕獲で４日に立ち入り規制が一度解除されたものの、別のクマの目撃情報が寄せられたため数時間後に再び立ち入りが規制されていました。その後、ドローンを使った園内の確認や公園の中に設置した３台のカメラにクマの姿は映って