ガソリンなどの暫定税率廃止に向け、政府はきょう13日からガソリンと軽油の補助金を1リットルあたり5円引き上げました。県民からは歓迎の声が聞かれる一方、課題も見え始めています。 （記者）「こちらのガソリンスタンド、レギュラーリッター163円だったのですが、158円と表示されています」 ガソリンや軽油にかかる25.1円の暫定税率の廃止に向け、政府の補助金は13日、10円から15円に増額されました。 鹿児島市紫