俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、フルート奏者のCocomiさんと、次女でモデルのKoki,さんが、2025年11月13日にインスタグラムを更新。この日53歳となった、木村さんの誕生日を祝った。「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜」Cocomiさんはインスタグラムで「父の誕生日！！！！！！ HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY」と切り出し、家族写真を公開。ソファーに座る木村さんに、子供の頃のCocomiさんとKoki,さん、工藤さ