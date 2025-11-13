来年1月に行われる立山町長選挙に、前の県警察学校長の渡辺正信さんが立候補することをきょう表明しました。現職の舟橋貴之町長は態度をまだ明らかにしていません。渡辺正信さんは立山町生まれの60歳で魚津・滑川の警察署長などを歴任。今年3月から県警察学校長を務め、今月7日に辞職しました。会見で渡辺さんは町政に新しい風を吹かせると述べ、観光や企業誘致による地域経済の再生や、子育て・教育環境の充実、自らの経験を生か