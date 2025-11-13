きょうは円安とポンド安が一服ドル円１５５円台では売りに押し戻される＝ロンドン為替 ロンドン市場では、このところ続いた円安とポンド安に動きに調整が入っている。ドル円は昨日と本日に155円台を付ける場面があったが、いずれも短時間にとどまった。きょうは東京午前に155.01レベルまで買われたあと、ロンドン市場では高値水準での揉み合いから下抜けしている。足元では安値を154.33レベルまで広げている。 また、