将棋の第38期竜王戦7番勝負第4局で佐々木勇気八段を破り、5連覇を果たした藤井聡太竜王。史上最年少で永世三冠を達成した＝13日夜、京都市将棋の第38期竜王戦7番勝負第4局は12、13の両日、京都市で指され、後手の藤井聡太竜王（23）＝名人・王位・棋聖・棋王・王将との六冠＝が138手で挑戦者の佐々木勇気八段（31）を破り4勝0敗で防衛、5連覇を飾った。竜王連続5期獲得により棋聖、王位に続き自身三つ目の「永世称号（永世竜王）