江戸時代から続く年中行事「酉（とり）の市」。東京・浅草の鷲神社には12日夜、商売繁盛を願う多くの人の姿がありました。毎年11月の酉の日に行われる酉の市。境内に並んだ多くの屋台には七福神や大判・小判など、縁起物をあしらった大小さまざまな熊手が並びます。中には「ここで何が起きてるのかよくわからないけど、とっても最高です」と話す、初めて酉の市を体験した外国人観光客の姿も。フランスからの観光客は「大きいのは持