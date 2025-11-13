阪神は１３日、野球振興の一環として、履正社の女子硬式野球部に訪問指導を行った。箕面市内のグラウンドで、約２時間にわたり、前阪神打撃コーチの水口栄二氏と、前阪神投手コーチの福原忍氏（本紙評論家）が４０人の部員に助言を送った。福原氏は「高校生の女子選手を教えるのは、初めてでしたが、選手のレベルの高さに驚きました。一人一人がアドバイスを熱心に聞いてくれて、これからの成長が楽しみな選手が多いと感じまし