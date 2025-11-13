自分に自信がある男性は魅力的ですが、プライドが高いだけの男性には要注意。そういう人は女性を見下したり値踏みするかのような発言をしたりする可能性が高いため、付き合うとストレスを感じるでしょう。今回は、彼女に点数をつける学歴主義な最低男の話をご紹介いたします。女性に点数をつける男「ある日突然、彼女にフラれてしまいました。別れ際になにやら俺に対して文句をワーワー言ってきたけど、正直意味がわからないしフラ