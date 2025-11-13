11月11日（火）の『深夜のダイアン』では、ダイアンと深い関係のあるゲストと酒を酌み交わして本音で語る企画「居酒屋 津田」が放送された。今回のゲストは、ダイアンと同期である南海キャンディーズの山里亮太＆しずちゃん。コンビ揃ってのトーク番組ゲスト出演は数年ぶりという2人から、結成秘話や下積み時代を共に過ごした同志でしかできないトークが続出した。【映像】「細い！」ダイアン津田、ユースケのNSC卒業公演の映像に