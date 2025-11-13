14日のキリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦する日本代表の森保一監督が13日、試合会場の豊田スタジアムで公式会見を行った。以下、森保一監督の会見要旨「明日のガーナ戦は10月同様にホームで戦うということ、日本で戦うということ、豊田スタジアムで戦うということで勝ってスタジアムに足を運んでくださる皆さん、メディアを通して応援してくださる皆さんに喜んでもらえるよう、今日も全力でトレーニングして明日を戦い