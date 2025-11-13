日本代表は13日、キリンチャレンジカップ・ガーナ戦(14日・豊田ス)の前日練習を試合会場の豊田スタジアムで行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、合流当初から別メニュー調整が続くMF鎌田大地(クリスタル・パレス)を除いた25人が参加。ランニングやボール回しでウォーミングアップしていた。チームは12日まで千葉市内でトレーニングを行っており、13日午後に愛知入り。JFA広報担当者によると、疲労が考慮されて別メニュー調