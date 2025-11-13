上白石萌音が、2026年2月25日にリリースするニューアルバム『texte』（読み：テキスト）のジャケット写真と収録楽曲を公開した。 （関連：【画像あり】上白石萌音、ニューアルバム『texte』通常盤ジャケット） 今作は、10周年イヤー初のリリース作品として、デビュー作『chouchou』のコンセプトを踏襲。映像作品にまつわる楽曲のカバーとオリジナル曲を織り交ぜ、新たに制作する