県内の先週1週間のインフルエンザの感染者数は前の週より48人多い、229人でした。感染者数は3週連続で増えていて、日置市やいちき串木野市などからなる伊集院保健所管内には、流行発生注意報が出されています。県によりますと11月9日までの1週間に県内88の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者数は229人で、前の週よりも48人増加しました。3週連続で増えていて、2024年の同じ時期と比べると2倍ほどの数となっています