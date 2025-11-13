高齢者の生活を支える福祉用具などの展示会が鶴岡市で開かれました。 【写真を見る】進化し続けた商品がズラリ！ 高齢者の生活支える福祉用具などの展示会（山形・鶴岡市） 高齢化が進む中、豊かな生活を送るためのアイデアにあふれた商品たちが集まりました。 この福祉機器展は地域の人に福祉用具について知ってもらおうと毎年開かれているものです。 今回は全国から５４社が出展し、展示会場には車椅子や高齢者用のおむつな