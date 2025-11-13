別々のクラブを応援する夫婦を「他サポ夫婦」と呼びます。いろいろな、じつにいろいろな「あるある」があるようでして...。そんな他サポ夫婦の日常をお知らせします。─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─夫婦で応援するクラブが違うといろいろある。千田純生先生（@chidajunsei3163）の連載『他サポ夫婦』第240話です。横浜Ｆ・マリノスが奇跡のJ1残留を決めました。開幕前はJ1とACLEの優勝を期待していました......。連載一覧