トスネット [東証Ｓ] が11月13日大引け後(19:15)に配当修正を発表。25年9月期の期末一括配当を従来計画の33円→37円(前の期は33円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。また、将来の事業展開および経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としておりま