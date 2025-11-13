100年に渡って歴史が途絶えていた薩摩切子。復元されて40周年です。40周年を機に俳優の藤田朋子さんが監修したアニバーサリーリングが作られ、13日、お披露目されました。（仁田尾美菜アナウンサー）「上品なガラスの輝きを放つ薩摩切子。復元40周年を記念し、素敵なリングが制作された。鮮やかで綺麗」アニバーサリーリングを監修したのは、俳優の藤田朋子さん。制作したのは作家の中根櫻龜さ