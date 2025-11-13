○シンクレイヤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.28％にあたる20万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年10月23日まで。また、発行済み株式数の4.28％にあたる20万株の自社株を消却する。消却予定日は26年10月30日。 ○ＵＴ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる30万株(金額で5億1200万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日