プロ野球・楽天は13日、2026シーズンの育成契約選手を発表。紱山一翔投手、松田啄磨投手、前田銀治選手と再契約に合意しました。徳山投手は、2024年ドラフト2位で入団した23歳の左腕。1年目の今季は1軍出場はなく、ファームで5試合に先発し1勝2敗、防御率3.00の記録でした。7月には左肘のトミー・ジョン手術を受け、長期離脱しています。松田投手は、2023年にドラフト5位で入団。2年目だった今季は1試合に登板し、1イニング