安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第７回公判が１３日、奈良地裁であり、検察側の証拠調べで、安倍氏の妻・昭恵さん（６３）の心情が記された上申書が読み上げられた。事件から約１年後の２３年８月に作成された書面で、昭恵さんは「あの日を思い出すと涙があふれる。ただ夫に生きていてほしかった」と心情をつづっていた。＜上申書の