パリ五輪・フェンシング女子サーブル団体銅メダリストの江村美咲が１３日、インスタグラムのストーリーズを更新。担当美容師の投稿をリポストする形で、レイヤーボブの新ヘアスタイルを披露した。トレードマークともいえる金髪を綺麗に染め直し、肩にかかるほどの短さに。黒縁の眼鏡をおしゃれにかけ、「そういえばバッサリいきました」と、記した。江村はパリ五輪の開会式では旗手を務めるなど注目を集め、サーブル団体の銅