元警察官で認知症の高齢者を支援する団体の理事が、96歳の女性から通帳などをだまし取った疑いで逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは元京都府警の警察官で、今は認知症の高齢者を支援する団体「つなぎ」の理事・竹内雅人容疑者（61）と会社員・石地裕己容疑者（55）です。2人は共謀して、2025年3月、介助する96歳の女性に「通帳のお金をまとめた方が便利」などと嘘をついて、通帳などをだまし取った疑いが持たれています。