ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会は１３日、中島孝平（４６＝福井）を史上１４人目となる「ゴールデンレーサー賞」に認定した。中島は８日に行われたボートレース浜名湖のＧ?７２周年記念の優勝戦に進出（４着）し、ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞メダル（純金３０グラム）を獲得した。これによりゴールデンレーサー賞の認定基準（１）「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞メダルを２４個以上獲得」（２）「ＧＲＡＮＤＥ５優勝戦におけるＢ