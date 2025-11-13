熊本地震からの復旧が進む熊本城で、将来の石垣復旧の人材を育てようと、高校生向けの研修会が開かれました。 【写真を見る】“1ｍ四方の岩を『セリ矢』使って加工”熊本城の石垣復旧を高校生が体験「すごくいい仕事」 熊本城 宇土櫓の復旧現場を訪れたのは、熊本工業高校土木科の2年生です。 熊本城の復旧について事前に学習した上で、石垣の積み直し作業を間近で見学しました。 石材置き場に移動し、1ｍ四方ほどの大きな岩