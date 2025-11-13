大井競馬所属の立花伸調教師（４８）＝大井＝は１３日、大井競馬第８Ｒ「エロー・パロット賞」（Ｃ２、１６００メートル、１４頭立て）で管理するナックジャスパーが１着となり、２００９年６月４日の初出走以来、３９０９戦目で地方競馬通算３００勝を達成した。所属騎手の「（高橋）昭平で勝てて良かった」とうれしそうな表情を浮かべた立花師。自身の目標としては「大井には１０００勝をしている調教師がいるからね。自分も