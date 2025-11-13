強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に臨む韓国代表が１３日、会場の東京ドームで全体練習を行い、念入りに状態を確かめた。最速１６３キロを誇る剛腕・金瑞鉉（キム・ソヒョン、２１）は、長身１８８センチのサイド右腕。普段からＮＰＢの試合もチェックする親日家だ。同じサイド右腕で巨人・大勢らの投球を参考にしているという。大勢との面識はないといい、今回はあ