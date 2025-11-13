16日に池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて開催予定だった「MF文庫J『秋の学園祭2025』」（KADOKAWA）のステージイベントが、出演者や来場者への加害予告を含む脅迫行為が確認されたことを受け中止すること発表された。噴水広場でのステージイベント以外は予定通り実施予定で、内容を変更して、YouTubeおよびニコニコ生放送の配信のみ実施される。【画像】怖すぎる…出演者＆来場者へ加害予告『秋の学園祭』公式の被害声明