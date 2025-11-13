自民党の観光立国調査会は13日、オーバーツーリズム（観光公害）対策などに充てるため、日本からの出国者1人につき千円を課している国際観光旅客税（出国税）を3千円に引き上げるべきだとする決議をまとめた。増額後の旅行需要などを踏まえ、ビジネスクラス以上の旅客は5千円とすることも提案。近く党税制調査会に示す。決議で「観光立国の実現には抜本的な対策、その裏付けとなる安定財源が不可欠だ」と強調。来年度中、速や