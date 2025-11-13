クマ被害対策の支援を続けている自衛隊は、これまでに駆除されたクマ6頭の運搬などを行いました。クマによる被害が相次ぐ秋田県からの要請を受け、陸上自衛隊は、11月5日から支援を開始し、12日までに鹿角市など6つの自治体で活動したとしています。荒井陸幕長：きのうまでに箱ワナ33個、駆除後のクマ6頭を運搬するとともに、ドローン等による情報収集を実施をしてきた。県の要望に対しては適切に応えられている。陸上自衛隊トップ