俳優・仲代達矢さんの通夜が１３日、都内で近親者のみで営まれ、仲代さんが主宰する「無名塾」出身の役所広司も弔問に訪れた。役所は、師匠と慕う恩師について「面白い人なんですよ。次の人たちは重厚で怖いイメージかもしれないですけど面白い人です」と涙ぐみ、「稽古で失敗したりもするんですけど、それを楽しんでやるような人ですね」と話した。さらに「思い出いっぱいありますよ。僕は本当にいい塾生じゃなくて、多分僕