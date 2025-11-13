ガソリンの暫定税率が来月末で廃止されるのを前に、ガソリン価格を抑えるための政府の補助金がきょうから5円拡大されました。県内のガソリンスタンドでは、きょうの販売価格はどうなったのでしょうか。 ◆KNB 大平 航 記者「5円の補助金の拡大はきょうからですが、こちらのスタンドではきのうから販売価格は変えていないということです」富山市婦中町のガソリンスタンドではレギュラーガソリンが1リットルあたり169円で、