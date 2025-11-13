Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¤ªÂæ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖÉö¡×¡Ê¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡¢12·î19Æü¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤À¤±¤Ç800Ëç¤â»£±Æ¤·¡ÖÀ°Íý¤·¤Æ300Ëç¤Ë¤·¤ÆÁ÷¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÖÉö¡×¤Ï¡¢1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î8ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ô