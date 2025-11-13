霧島市の山あいでは、一足早く紅葉シーズンが始まっています。13日の県内は広いところで雨となりましたが、雨に濡れひときわ風情のある景色が広がっていました。ドライブをしながら紅葉を楽しめるのは、県道1号沿いの霧島川の周辺です。一足早く紅葉シーズンが始まっています。黄色やオレンジに色づいた木々。いつもは、多くの人を出迎えますが――。13日の県内はあいにくの雨模様。しかし、雨に打た