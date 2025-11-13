カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」シリーズから、腕時計とチャームの2通りで楽しめる「BABY-G＋PLUS」シリーズの新製品「BGD-10KH」を11月8日に発売した。ブルー／ネイビー／ピンク／イエローの4色展開で、価格は各9,900円。BGD-10KH○今度のホルダーはハート形「BGD-10KH」は、時計本体とホルダーの2WAY仕様。腕時計としてだけでなく、専用のハート形ホルダーに装着すればチャームとしても楽しめる。時計本体とホルダーは