ハワイアン航空は、パイロットとデザインした限定トレーディングカードを発表した。ボーイング787型機とエアバスA330型機、ボーイング717型機、エアバスA321neoの4種類で、このうち1枚を機内でプレゼントする。各機種の豆知識のほか、パイロットにサインをもらえるサイン欄も設けている。また、ハワイアン航空の66機をモチーフとしたデジタルカードも展開する。各機に名付けられた名称にインスピレーションを得たデザインとしてい