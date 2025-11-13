アクアは、集合住宅にも設置しやすいコンパクトサイズと大容量を両立した“置ける”ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズに、新たにスクエア・プロポーションとフラット扉を採用したフラッグシップモデル（品番 ： AQW−DXS12A、AQW−DMS10A）を、11月20日から順次発売する。「まっ直ぐドラム」は、国内シェアNo.1（コインランドリー機器 出荷台数（2024年1月〜12月）において。同社調べ）のAQUAのコインランドリー用機器