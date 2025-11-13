「PAS babbys」（マットオーロラベージュ）ヤマハ発動機は、幼児2人同乗基準に適合した20型小径子ども乗せ電動アシスト自転車「PAS babby（パス バビー）」「PAS kiss（パス キッス）」の2026年モデルを、12月12日に発売する。「PAS kiss」（マットユーカリ）両モデルは、「日常に冒険のスパイスを」をコンセプトに開発。ママもパパも使いやすい機能とデザインで、子育てを積極的に協力して行う夫婦をターゲットとしている。両モデ