記者たちは「勝利への期待値が高いチームに不利だ」などとロバーツ監督を擁護した(C)Getty Images現地時間11月11日、全米野球記者協会（BBWAA）による両リーグの最優秀監督賞が発表され、ナ・リーグでは、ブルワーズのパット・マーフィー監督が就任1年目から2年連続受賞。ドジャースを球団史上初のワールドシリーズ連覇に導いたデーブ・ロバーツ監督は、自身初の得票なしに終わった。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙