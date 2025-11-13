呉市の女性から現金1410万円をだましとったとして、マレーシア国籍の男（36）が逮捕されました。男の仲間が警察官をかたり、女性に対し、通帳が悪用されているとして、現金を預かると連絡。男は女性の自宅を訪れた受け子とみられています。【2025年11月13日放送】