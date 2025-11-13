日本代表は14日（金）19時20分〜、豊田スタジアムにてガーナ代表と対戦する。ガーナとの一戦は、TBS系列が全国生中継。TVerで無料ライブ配信される。キックオフ30分前の18時50分から中継開始を予定している。出演者は以下の通り。TBS系列 18時50分〜放送開始【解説】福田正博、柿谷曜一朗【実況】土井敏之（TBSアナウンサー）【リポーター】齋藤慎太郎（TBSアナウンサー）【JO1 & INI 登壇】「サッカー日本代表 2026」キャ